物価高が続く中、イオンは2025年より500円安い「うなぎ蒲焼」を発表しました。2026年はウナギの稚魚が豊漁で供給量が増えているため、価格を下げることができたとしています。イオンは7月26日の「土用の丑（うし）の日」に向け、2025年と比べて売り上げを1割増やすことを目指します。