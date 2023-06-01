【1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年6月26日 価格：13,200円 ジャンル：プラモデル サイズ：全長約337mm 今回レビューするのは、BANDAI SPIRITSから6月26日発売のプラモデル「1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」。『ヤマトよ永遠に REBEL3199』を題材とした1/1000スケールプラモ