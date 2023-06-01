【HG 1/144 ハンブラビ(GQ)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年6月26日 価格：2,860円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約170mm 今回レビューするガンプラは「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」です。このガンプラは2025年4月から6月まで放送されたTVアニメーション『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』に登場するモビルスー