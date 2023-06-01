【自由惑星同盟軍 第13艦隊旗艦 ヒューベリオン】 6月25日 発売 価格：9,680円 コトブキヤは、プラモデル「自由惑星同盟軍 第13艦隊旗艦 ヒューベリオン」を6月25日に発売する。価格は9,680円。 本商品は「銀河英雄伝説」より、ヤン・ウェンリーの座乗する旗艦「ヒューベリオン」を1/3000スケールでプラモデル化したもの。 全長約900mの艦