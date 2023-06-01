【カイロ＝吉形祐司、ワシントン＝栗山紘尚】イランとオマーンは２３日、ホルムズ海峡の管理に伴う「サービス料」の徴収を念頭に置いた協議を進めることで合意した。米国は反対しており、米イランは最大の争点である核問題の協議を本格的に始める前に対立を深めている。イランとオマーンの共同声明によると、両国は合同委員会を設置して船舶の安全航行や「サービス料」の徴収を議論していく。海峡は両国の領海でもあり、声明で