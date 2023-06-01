南の海上では台風7号と8号が北上していて、今後、西日本や東日本に接近するおそれがあります。台風と梅雨前線の影響で大雨が長引く見込みで、厳重な警戒が必要です。■台風8号 26日には熱帯低気圧に変わる見込み強い台風7号は、25日から26日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みです。その後、27日から28日にかけて速度を上げながら西日本や東日本に近づくおそれがあります。27日は、西日本と東日本の太平洋側を中心に警報級の大雨