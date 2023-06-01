自民党と日本維新の会は、衆議院議員の定数を削減する法案を国会に提出しました。与野党が参加する協議会で選挙制度改革と定数削減を検討し、法律の施行から1年以内に結論が出ない場合は比例代表を45議席減らし、衆議院の定数を420にすると明記しています。法案にはほとんどの野党が反対していて、今の国会で成立するかは不透明な状況です。