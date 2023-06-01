【Amazon：Xiaomi スマートフォン】 期間：6月25日0時～7月7日23時59分 「Xiaomi 17T Pro」12GB+512GB ディープブルー Amazonにて、Xiaomiのスマートフォン「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」が特別価格で販売されている。期間は7月7日23時59分まで。 「Xiaomi 17T Pro」は、144Hzに対応する6.83インチアイケアディスプレイを搭載したモデル。また「Xiaomi