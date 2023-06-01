【Amazon：Bose製品 セール】 セール期間：6月25日0時～7月8日23時59分 Bose Lifestyle Ultra Subwoofer Amazonにて、Boseのオーディオ製品各種がセール価格で販売されている。セール期間は7月8日23時59分まで。 期間中は、ワイヤレスサブウーファースピーカー「Bose Lifestyle Ultra Subwoofer」や、サウンドバー「Bos