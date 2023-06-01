ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」が２４日に開幕した。田口節子（４５＝岡山）は初日７Ｒを４コースからのまくり差しで制すると１１Ｒは絶好枠から難なく押し切った。「乗りづらさがあるけど、足は良くなっています」と機にも好感触をつかんでいる。「２日目に向けては乗り心地をつけていきたい」と上積みを図ってＶ戦線に食い込む。