【モデルプレス＝2026/06/25】女優の武田久美子が、6月25日刊行の週刊誌「FRIDAY」（講談社）7月10日号に登場している。【写真】元アイドル57歳美人女優のセクシーグラビアカット◆武田久美子、石垣島で撮影“貝殻ビキニ”で一世を風靡した武田は表紙＆巻頭10ページにて登場。本誌の撮影の舞台は石垣島。南国の絶景を背景に、ハイレグ水着や⼿ブラショットなどなど、惜しみなく抜群のプロポーションを披露している。同号には