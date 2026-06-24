米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-608.8万（4億1213万） ガソリン＋206.4万（2億1630万） 留出油 +306.4万（1億0612万） （クッシング地区） 原油-107.7万（1896万） ＊（）は在庫総量