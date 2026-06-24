ドル円はその後、１６１．７５円付近での推移となっている。ここに来てＦＲＢの年内利上げ期待が高まっており、一部からは３回の利上げの可能性も指摘されている。短期金融市場では、年内２回の利上げを完全に織り込む展開。 ただ、ストラテジストは米国の利上げ期待が過度に強まっているように見えることから、ドルは年後半にかけて弱含む可能性があるとの見方を示した。ＦＲＢは政策金利を景気を刺激も抑制もしない中立金