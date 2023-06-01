ＡＫＢ４８史上初の契約解除となった花田藍衣が２４日に自身のＸを更新し、丸刈りをめぐる元所属事務所の対応に関して再び言及。「嘘つき扱いされた」とし、「絶対に引き下がらないです」「命懸けで前に進んでいきます」とつづって運営側と対抗する姿勢を改めて記した。花田をめぐっては２３日に、ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨが、花田の契約解除を発表。理由について事務所側は、花田が特定のファンと複数回にわたって会