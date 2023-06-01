【ダラス（米テキサス州）２４日＝岩原正幸】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、晴天の下、ダラス市内のグラウンドで同戦の前日練習をスタートさせた。冒頭１５分のみ公開される。＊＊＊初戦オランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦のメンバーから外れて合宿地に残り、治療とリハビリを続けるＭＦ久保建英は、スウェーデン戦も欠場するため帯同していない。森