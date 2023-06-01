気象台は、25日午前0時05分に、レベル３土砂災害警報を武雄市に発表しました。佐賀県では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■佐賀市●レベル２土砂災害注意報■唐津市●レベル２土砂災害注意報■鳥栖市●レベル２土砂災害注意報■多久市●レベル２土砂災害注意報■伊万里市●レベル２土砂災害注意報■武雄市●レベル３土砂災害警報【発表】■鹿島市●レベル２土砂災害注意報■小城市●レベル２土砂災害注