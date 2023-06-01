1976（昭和51）年6月25日、（左から）河野洋平氏、西岡武夫氏、田川誠一氏ら国会議員6人が自民党を離党し「新自由クラブ」を結成した。河野氏が代表となり腐敗との決別、新しい自由主義の確立などを掲げ一時は党勢を拡大。自民党との連立で第2次中曽根内閣を成立させたが、86年解党。大半が自民党に復帰した。