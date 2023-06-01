2023年に死去した演歌歌手の八代亜紀さんのデビュー55周年を記念したボックスがデビュー日の9月25日に発売される。TBSが所蔵する貴重映像が初めてDVD化される。テレビ歌唱映像をふんだんに盛り込んだ内容。中でも話題になりそうなのが、「8時だョ！全員集合」での歌唱シーンや「ザ・ベストテン」でのパフォーマンス。黒柳徹子（92）ら司会陣とのトークも収録される。また「日本レコード大賞」での歌唱シーンもあり、中でも1980