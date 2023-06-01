【今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～ 第1巻】 6月25日発売 価格：780円 【拡大画像へ】 CLLENNは、につやまにつこ氏のマンガ「今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～【コミックス版】」の第1巻を、6月25日に発売する。価格は780円。 本書は、単話版「今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚