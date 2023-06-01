25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比200円高の6万9760円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9174.97円に対しては585.03円高。出来高は7739枚となっている。 TOPIX先物期近は3990.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.74ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69760