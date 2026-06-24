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24日午後10時58分現在、長崎県内の全ての気象警報・注意報は、以下の通りです。 【佐世保市（宇久地域除く)】 「大雨（土砂災害）警報」 雷強風注意報 【壱岐全域】 大雨雷強風波浪注意報 【五島全域】 大雨雷強風波浪注意報 【長崎南部全域】 大雨雷強風注意報 【平戸・松浦地区全域】 大雨雷強風注意報 【上対馬全域】 雷強風波浪注意報 【下対馬全域】 雷強風波浪注意報 【東彼杵町】 大雨雷強