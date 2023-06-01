中国メディアの南方都市報は23日、「取り締まらないのか、取り締まれないのか」と題し、高速鉄道駅のホーム上での喫煙問題について伝えた。記事は、「高速鉄道は中国で最も厳格な禁煙措置が取られている交通機関であり、車内で喫煙すれば行政拘留の対象となることもある。しかし、その厳格な取り締まりは車両の外には及ばない。乗客が同じように密集するホームは、むしろ受動喫煙が最も深刻な空間の一つとなっている」と指摘。各停