政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が２４日、国会内で開かれ、議長の小野寺五典・自民党税制調査会長が中間とりまとめ案を提示した。中低所得者向けの新たな給付制度では、子どもの人数に応じて金額を加算すると明記した。来年４月から２年間は食料品の消費税率を１％に引き下げ、収益減が懸念される農業従事者や外食産業への支援も検討するとした。政府・与党は、月内にとりまとめ、来月決定する「経済財政運営