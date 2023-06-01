【片田舎のおっさん、剣聖になるII】 放送開始日：7月8日より毎週水曜23時45分～ 放送局：テレビ朝日系全国ネット、AT-Xほかにて 最速配信：Prime Videoにて7月9日より毎週木曜0時15分～世界独占 アニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」が、テレビ朝日系全国ネット、AT-Xほかにて7月8日より毎週水曜23時45分～放送開始となる。最速配信はPrime Vi