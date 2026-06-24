記事ポイント解体廃材や家具を額縁・写真立て・小物入れに作り変えて依頼者に無料で返します床柱製作の小物入れは縦10cm×横20cm×高さ8cmで重厚な木目仕上げプロジェクト開始は2025年5月、実績3件・納期は約1ヶ月 じぶん不動産は、住宅の解体時に出た廃材や長年使われてきた家具を、小物入れや写真立てなどに作り変えて依頼者に返す「思い出再生プロジェクト」を展開しています。家を解体すると柱や家具の多くはそのまま廃棄