記事ポイント3〜6歳の54%が災害時救命情報を未所持氏名・血液型・アレルギーを記入できる子どもIDカード欄内蔵ひらがな＋イラストの防災アクション解説を収録 SAFELYは2026年1月より、3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに「防災×知育」を兼ね備えた防災手ぬぐいプロジェクトを始動しました。子ども用IDカード機能・防災アクション解説・知育コンテンツを一枚に凝縮した防災ツールです。日本では非常食・備蓄品の準備が進む一方で