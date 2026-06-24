記事ポイント15歳から国連スピーチを実現した酒井萌さんの挑戦国連スピーチまでの軌跡を語る特別対談動画を公開「失敗を恐れずやってみること」を語る酒井さんと郄木先生の対談 ピースピースプロジェクトが、外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」に15歳で参加した酒井 萌（めぐ）さん（現在21歳）との特別対談動画を公開しました。15歳当時に「世界で活躍するモデルになる」と夢を語った酒井さんが、2026年にニ