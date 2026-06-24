記事ポイント48年愛されるロングセラー絵本がバリアフリー版として2026年6月17日に発売特殊な透明インクの触図で、果物やブタの触り心地がそれぞれ異なる仕様です裏表紙のQRコードから神崎ゆう子さんの朗読を聴くことができます 佼成出版社は、2026年6月17日に点字つき触る絵本『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』を発刊します。1978年に初版が出た絵本『なにをたべてきたの？』のバリアフリー版で、視覚に障害