１９８０年代に圧倒的な人気を誇ったロックバンド「ＢＯØＷＹ」の伝説のコンサートから４０年の節目となる今年、ＢＯØＷＹの公式サイトが２５日未明に突然意味深な告知を投稿した。公式サイトに突如登場したのは「『“ＧＩＧＳ”ＪＵＳＴＡＨＥＲＯＴＯＵＲ１９８６ＮＡＫＥＤ』２０２６ＲＥＭＡＳＴＥＲｏｎｓｔｒｅａｍ」というタイトルと、さらにその下には“２０２６．０７．０２．１８：３