２０２３年１２月に死去した歌手・八代亜紀さん（享年７３）のデビュー５５周年を記念した「八代亜紀メモリアルＢＯＸ」がデビュー記念日の９月２５日に発売されることが２４日、分かった。１９７１年のデビューから今年で５５周年。数々のヒット曲を送り出したブルースの女王の節目に合わせ、ＴＢＳが所蔵する貴重なテレビ歌唱映像を初ＤＶＤ化。同作にはＤＶＤ２枚とＣＤ１枚が封入される。Ｄｉｓｃ１は、「伝説のバラエテ