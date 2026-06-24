記事ポイント新柄『スフラ』が2026年7月1日に発売チェーン操作で採光とプライバシーを同時にコントロール防炎・抗菌仕様で幅30〜240cm・高さ30〜280cmに対応 ニチベイは、調光ロールスクリーン「Rayure(レユール)」の新柄『スフラ』を2026年7月1日(水)より発売します。シースルー生地と不透明生地の境界線をグラデーションで和らげた繊細な生地で、ボーダー柄にやわらかな表情が加わり、インテリアに優しく調和するデザインで