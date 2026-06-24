経済産業省のキャリア官僚・伊藤正雄容疑者（53）。今年3月、知人女性になりすまし、女性の名誉を傷つける内容のメールを複数の人物に送信、名誉毀損の疑いで逮捕されました。伊藤容疑者は複数の出会い系サイトなどにメールアドレスを掲載。反応があった人に、知人女性のうその性的嗜好などを本人の写真とともに送信していました。