東京・北区の小学校で発生した火事。女性教員が「洗濯物を乾かしていた」という趣旨の説明をしていることが分かりました。19日に小学校で発生したこの火事では児童ら11人がけがをしました。火元の「音楽準備室」からは、電気ストーブとサーキュレーターが見つかっています。警視庁は、音楽を担当していた女性教員から任意で事情を聴いていましたが、「洗濯物を乾かしていた」という趣旨の話をしていることが分かりました。火元の近