女優武田久美子（57）の23年ぶりとなる写真集（タイトル未定）が9月9日に発売されることを講談社が24日、発表した。先行カットも公開した。“貝殻ビキニ”で一世を風靡（ふうび）し、女性からも支持を集める“美のカリスマ”。同作では南国の絶景を背に、抜群のプロポーションを惜しみなく披露。新境地をたっぷり魅するとともに、過去の写真集を想起させるようなカットも収録している。“年齢を重ねても、努力し続ければ人は美しく