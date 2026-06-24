アメリカのトランプ大統領の支持率が最低水準に並んだことがわかりました。ロイター通信などが23日に公表した世論調査の結果によりますと、トランプ大統領の支持率は34％まで低下し、4月に記録した最低水準に並んだことがわかりました。2期目の就任当初は47％でしたが、物価高やイランとの戦闘などを背景に低下が続いています。世論調査では「イランとの戦闘がその代償に見合う価値がある」と考える人はわずか24％にとどまり、「イ