23年12月、急速進行性間質性肺炎のため73歳で亡くなった演歌歌手八代亜紀さんのデビュー55周年記念「八代亜紀メモリアルBOX」が9月25日に発売されることが24日、分かった。発売日はデビュー記念日。1971年（昭46）の同日、「愛は死んでも」でデビューした八代さんは魅力的なハスキーボイスの持ち主だった。73年発売の女心を歌った「なみだ恋」がミリオンセラーとなり、NHK紅白歌合戦に初出場。79年には初男唄の「舟歌」、80年には