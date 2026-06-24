日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２３日、放送され、ハワイ生まれの人気モデルが初登場した。シュナイダー飛夢（２３）で「飛夢」と書いて、「ひめ」と読む。明石家さんまから紹介されると、ヒロミが「名前気に入っちゃったなぁ〜、シュナイダー」。シュナイダーは「ひめ、って読んで、ひめ、って読んで」とタメ口でお願いするも、さんまも「ダメだよ、シュナイダ〜〜」とノリノリ。その後もさんまは「ところで何なんだ