アメリカのトランプ大統領はイランの核施設への査察について、IAEA（国際原子力機関）に加え、アメリカの査察官も参加すると主張しました。トランプ大統領は24日、FOXニュースのインタビューで、IAEAによるイランの核施設への査察にアメリカの査察官も参加すると述べました。イラン側が査察を受け入れることに同意しているとしています。一方、イラン外務省のバガイ報道官は23日、IAEAのグロッシ事務局長とは会談していないと述べ