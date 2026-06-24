中国で日本人2人が拘束されたと、政府が明らかにしました。木原稔 官房長官「邦人1名を5月18日、国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した容疑で、また、別の邦人1名を25日に同容疑で拘束した旨の通報を26日に現地税関当局からそれぞれ受けております」木原官房長官は会見で、先月、2人の日本人が輸出入に関する罪に抵触した疑いで、中国当局に拘束されたと明らかにしました。日本政府関係者によりますと、拘束された2人は大手電機