東京財団の柯隆主席研究員と神田外語大の興梠一郎教授が２４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国で邦人２人が「国家輸出入禁止貨物密輸罪」に抵触した疑いで拘束されたことについて議論した。柯氏は、昨年１１月の高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を機に冷え込んだ日中関係に言及し、「拘束は、そろそろ譲歩してほしいという高市政権へのメッセージだ」との見方を示した。中国側に「中国経済が低迷しているから、