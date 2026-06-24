加速して走る車。ボンネットには人がしがみついています。この事件で男女2人が逮捕されました。記者「容疑者の男が捜査員に連れられて警察署に入ります」強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、名古屋市に住む北野和孝容疑者（45）と杉尾祐美香容疑者（40）。2人は、今月7日、名古屋市にある「MEGAドン・キホーテ名古屋本店」でレギンス1着を盗み、車で逃走しようとした際、前方に立ちふさがった男性店員をボンネットに乗せたまま170メ