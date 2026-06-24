バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』で日本時間24日、男子日本代表（世界ランク5位）は第2週初戦でセルビア（同9位）にセットカウント3ー1（25ー17、25ー15、22ー25、25ー16）で勝利し、開幕5連勝とした。石川祐希キャプテン（30）、郄橋藍（24）、小野寺太志（30）、富田将馬（29）が試合を振り返り、次戦に向け意気込みを語った。【写真で見る】試合後の選手たち最多22得点の郄橋藍Q.第4セット