ドイツのミュンヘン工科大の自動運転の研究用車両＝11日、ベルリン（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】自動車の安全・環境基準を協議する国連傘下の「自動車基準調和世界フォーラム（WP29）」は24日、自動運転に関する初の包括的な国際規則を採択したと発表した。国ごとに異なる規制が乱立するのを防ぎ、量産や普及を後押しする狙いがある。自動運転システムを搭載する車両について、メーカーに安全管理体制の整備や走行デー