“強い経済”の実現に向け、官民で370兆円を超える投資を行います。高市総理：従来の政策の延長や制約を乗り越えて、民間を含めた新たな発想や視点に基づく、真に効果のある政策が引き出せるよう、政府の予算の作り方を根本から改めます。政府が取りまとめた新たな計画では、AI・半導体など17の戦略分野で2040年度までに370兆円を超える投資を行います。高市総理大臣は予算編成のあり方を見直し、「新たな投資枠」を創設して各省庁