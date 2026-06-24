鹿児島国道事務所によりますと大雨の影響で24日午前11時から通行止めとなっていた南九州西回り自動車道の薩摩川内水引インターから薩摩川内都インターまでの上り線は午後10時に通行止めが解除されました。なお、斜面の復旧工事を行った場所については片側1車線通行の規制が続いているということです。 ・ ・ ・