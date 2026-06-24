右肩コンディション不良からの復帰を目指している巨人の山崎が２４日、ジャイアンツ球場（川崎市）で行われた三軍戦に登板した。１回１安打無失点で、最速は１５１キロを計測。「体も不安なく、感覚よく投げられた」とうなずいた。社会人のＳＵＢＡＲＵとの試合で六回に登板。一死からカットボールを安打されたが、後続を力強い速球で二ゴロ、左飛に打ち取った。予定の１回をわずか７球で終え、降板後は笑みを浮かべた。昨季