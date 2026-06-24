アメリカとイランが交わした覚書に基づく協議について、仲介国にあたるパキスタンの政府高官は、30日にも再開されるとの見通しを明らかにしました。パキスタン外務省の報道官は24日の記者会見で、アメリカとイランの覚書に基づく実務協議が30日にも再開されるとの見通しを示しました。協議の開催場所やアメリカとイランの出席者については言及しませんでしたが、パキスタン側は、ムニール陸軍元帥が引き続き代表者になるとしていま