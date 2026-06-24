記事ポイント約1300年の歴史を持つ本場奄美大島紬と「スペースインベーダー」がコラボ秋名バラ柄・龍郷柄の2種類で財布・名刺入れ・正方形皿の各3アイテムを展開2026年6月30日よりCAMPFIREで先行予約販売を受付開始 本場奄美大島紬NEXTプロジェクトが、伝統工芸「本場奄美大島紬」と「スペースインベーダー」を組み合わせた新作アイテムを発表しました。秋名バラ柄と龍郷柄の2種類から財布・名刺入れ・正方形皿が展開され、20