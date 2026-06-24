記事ポイントメディアキャスト、テレビ朝日にデータ放送用CMS納入ARIB規格準拠のクロスプラットフォーム配信環境を実現「DataCaster Contribute」は国内120台以上の導入実績 メディアキャストは、パナソニック コネクトグループを通じて、テレビ朝日へデータ放送用CMS（コンテンツ管理システム）を納入しました。今回納入したシステムは、メディアキャストの「DataCaster Contribute（データキャスター コントリビュート）」