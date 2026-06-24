記事ポイントFM NACK5×GMOアリーナさいたまが7月31日〜8月2日にけやきひろばで夏祭りを開催3日間とも人気パーソナリティーが登場・入場無料櫓と特設ステージの2エリアで歌・ダンス・お笑いを披露 FM NACK5とGMOアリーナさいたまが、夏祭りイベント”Carro presents NACK KEYAKI ON-DO 〜ON the music, DO the dance〜”を2026年7月31日(金)から8月2日(日)の3日間、さいたま新都心のけやきひろばで開催します。入場は無料で、